Aldığı karar yüzünden topa tutuldu! 30 gün boyunca...

Öte yandan göz önünde olan vegan fenomenler sık sık tartışmaların odağında kalıyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle veganlığı bırakarak yeniden et ürünleri yemeye başlayan isimler sosyal medyada topa tutuluyor. Virpi Mikkonen adlı 38 yaşındaki vegan blogger, beslenme şekli yüzünden erken menopoz belirtileri görmeye başlayınca yeniden et ürünleri yemeye başlamış ve tepki çekmişti. Şimdi de yine ünlü bir vegan fenomen olan Alyse Parker, beslenme şeklini değiştirmesiyle gündem oldu.

30 gün şampuan kullanmama

1 yıl deodorant kullanmama

21 gün sadece meyve suyuyla beslenme

30 gün sosyal medya kullanmama

3 yıl koltuk altı tüylerini almama, makyaj yapmama ve saçlarını ısıyla şekillendirmeme denemesi yapan blogger hepsinde de başarılı oldu.

SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE MECBUR KALDI

Ünlü vegan fenomen şimdi de 30 gün boyunca sadece et ürünleri yemeye başladı. Bu kararı almasının zor olduğunu, ancak yaşadığı sağlık problemlerinin kendisini buna mecbur bıraktığını söyledi. Etçil beslenmeye geçen arkadaşlarının hikayelerinden ilham aldığını söyleyen Alyse Parker, şu an yalnızca et ürünleri yiyor.

BLOGGER'A TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ YAĞDI

30 gün boyunca sadece et, yumurta ve süt ürünleri ile beslenecek olan blogger'a takipçilerinden tepki yağdı. Sağlık sorunları için bu kararı vermeden önce bir doktora görünmesi gerektiğini, yeme bozukluğu problemini et yiyerek çözemeyeceğini söyleyen takipçileri; bugüne kadar cinayet olarak tanımladığı et yemeyi bu kadar kolay kabullenmesine de tepki gösterdi.

"Gururumu yuttum ve etobur oldum. Daha ilk günden zihinsel olarak yıllarca hissettiğimden daha net, odaklanmış ve sağlıklı hissediyorum. Başkalarının da şu anki bakış açılarından çıkmalarını zorlama ümidiyle 30 gün boyunca sadece et yemeye dair en yeni zorluğumu belgeliyorum" diyen ünlü fenomenin 30 gün sonra ne yapacağı ve yoluna nasıl devam edeceği merak konusu.