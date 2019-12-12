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Aldığı karar yüzünden topa tutuldu! 30 gün boyunca...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Sadece et ve süt ürünleri yemeye başladığı için tepkilerin odağı haline gelen vegan fenomen!

Beslenmenin modası olmaz tabii ama son yıllarda artan çevre bilinci ve sosyal medya etkisiyle vegan beslenme hiç olmadığı kadar popüler. İnsanlar deneyimlerini çok daha rahat paylaşıyor, vegan beslenmeye geçiş yaparken kendisiyle aynı durumda olanlarla bilgi alışverişi yapabiliyor. İlham alınacak çok fazla hikaye ve örnek var.

Öte yandan göz önünde olan vegan fenomenler sık sık tartışmaların odağında kalıyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle veganlığı bırakarak yeniden et ürünleri yemeye başlayan isimler sosyal medyada topa tutuluyor. Virpi Mikkonen adlı 38 yaşındaki vegan blogger, beslenme şekli yüzünden erken menopoz belirtileri görmeye başlayınca yeniden et ürünleri yemeye başlamış ve tepki çekmişti. Şimdi de yine ünlü bir vegan fenomen olan Alyse Parker, beslenme şeklini değiştirmesiyle gündem oldu.

İLGİNÇ CHALLENGE'LAR YAPIYOR

700 bin YouTube abonesi, 200 bin Instagram takipçisi olan genç kadın 4,5 yıldır vegan ve bu yolculuğunu da sosyal medyada paylaşıyor.
Kendisi ayrıca sık sık farklı alışkanlıklar edinmek için de uzun süreli challenge'lar (deneyim aktiviteleri) yapıyor.

  • 30 gün şampuan kullanmama
  • 1 yıl deodorant kullanmama
  • 21 gün sadece meyve suyuyla beslenme
  • 30 gün sosyal medya kullanmama
  • 3 yıl koltuk altı tüylerini almama, makyaj yapmama ve saçlarını ısıyla şekillendirmeme denemesi yapan blogger hepsinde de başarılı oldu.

SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE MECBUR KALDI

Ünlü vegan fenomen şimdi de 30 gün boyunca sadece et ürünleri yemeye başladı. Bu kararı almasının zor olduğunu, ancak yaşadığı sağlık problemlerinin kendisini buna mecbur bıraktığını söyledi. Etçil beslenmeye geçen arkadaşlarının hikayelerinden ilham aldığını söyleyen Alyse Parker, şu an yalnızca et ürünleri yiyor.

BLOGGER'A TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ YAĞDI

30 gün boyunca sadece et, yumurta ve süt ürünleri ile beslenecek olan blogger'a takipçilerinden tepki yağdı. Sağlık sorunları için bu kararı vermeden önce bir doktora görünmesi gerektiğini, yeme bozukluğu problemini et yiyerek çözemeyeceğini söyleyen takipçileri; bugüne kadar cinayet olarak tanımladığı et yemeyi bu kadar kolay kabullenmesine de tepki gösterdi.

"Gururumu yuttum ve etobur oldum. Daha ilk günden zihinsel olarak yıllarca hissettiğimden daha net, odaklanmış ve sağlıklı hissediyorum. Başkalarının da şu anki bakış açılarından çıkmalarını zorlama ümidiyle 30 gün boyunca sadece et yemeye dair en yeni zorluğumu belgeliyorum" diyen ünlü fenomenin 30 gün sonra ne yapacağı ve yoluna nasıl devam edeceği merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
vegan fenomen Blogger youtuber vegan fenomen beslenme

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
30 gün şampuan kullanmama şampuan markalar maddeleri birçok zarar var.. zeytin sabun iyi gelir.
@kurban.aydin Şampuan kullanmamadan kasıt sadece suyla yıkama.
İğreniyorum sosyal medyadan da bu tiplerin hayatlarından da.
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