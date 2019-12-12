Aldığı karar yüzünden topa tutuldu! 30 gün boyunca...

Beslenmenin modası olmaz tabii ama son yıllarda artan çevre bilinci ve sosyal medya etkisiyle vegan beslenme hiç olmadığı kadar popüler. İnsanlar deneyimlerini çok daha rahat paylaşıyor, vegan beslenmeye geçiş yaparken kendisiyle aynı durumda olanlarla bilgi alışverişi yapabiliyor. İlham alınacak çok fazla hikaye ve örnek var.

Öte yandan göz önünde olan vegan fenomenler sık sık tartışmaların odağında kalıyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle veganlığı bırakarak yeniden et ürünleri yemeye başlayan isimler sosyal medyada topa tutuluyor. Virpi Mikkonen adlı 38 yaşındaki vegan blogger, beslenme şekli yüzünden erken menopoz belirtileri görmeye başlayınca yeniden et ürünleri yemeye başlamış ve tepki çekmişti. Şimdi de yine ünlü bir vegan fenomen olan Alyse Parker, beslenme şeklini değiştirmesiyle gündem oldu.

İLGİNÇ CHALLENGE'LAR YAPIYOR

700 bin YouTube abonesi, 200 bin Instagram takipçisi olan genç kadın 4,5 yıldır vegan ve bu yolculuğunu da sosyal medyada paylaşıyor.

Kendisi ayrıca sık sık farklı alışkanlıklar edinmek için de uzun süreli challenge'lar (deneyim aktiviteleri) yapıyor.