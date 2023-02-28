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Aldığı ücret dudak uçuklatmıştı! Ebrar Karakurt Paris'ten forma aldı: "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi"

28.02.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolun altın isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt'un transfer olacağı yeni takımından kazanacağı ücret dudak uçuklatmıştı. Paris'e geziye giden Karakurt, isminin yazılı olduğu bir forma satın aldı. Sosyal medyada bir hesap Karakurt'un formasını "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi" notuyla paylaştı.

Aldığı ücret dudak uçuklatmıştı! Ebrar Karakurt Paris'ten forma aldı: "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi"

İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında oynayan Ebrar Karakurt'un, sezon sonunda sözleşmesinin dolmasıyla transfer olacağı takımın Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad oluğu öğrenildi. Şimdilerde Paris'te tatile çıkan voleybolcu, "Karakurt 99" yazılı formasını sosyal medya hesabında paylaştı.

"PSG'DE 99 NUMARANIN YENİ SAHİBİ"

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt Paris'te tatile çıktı. Gezdiği yerlerden görseller paylaşmayı ihmal etmeyen Karakurt, forma aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

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Arkasında "KARAKURT 99" yazılı formayı aldığı anları Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde yayınladıktan sonra Instagram'da bir spor hesabı o anları "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi: Ebrar Karakurt! 30 Messi, 99 Karakurt, 7Mbappe, 10 Neymar" notuyla paylaştı.

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Ebrar Karakurt, bu espirili paylaşıma gülerek yorum yaptı.

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ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATMIŞTI!

Ebrar Karakurt'un yeni adresinin Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad olduğu ortaya çıktı. Yeni takımından yıllık 800 bin dolar kazanacağı öğrenilen Ebrar Karakurt'un teklifi kabul ettiği ve Haziran ayının ardından imzayı atacağı ifade edildi.

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