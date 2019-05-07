Aldığı ünite duvara sığmayınca bakın ne yaptı?

Evlerde çok bölmeli raflar olmazsa olmazlar arasındadır. Ortalığa çeki düzen verir ve toparlar. Ama bazen evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Üniteler bazen göründükleri gibi çıkmayabiliyor. Bu kadın da evine bir dolap alıyor ve aldığı dolap duvarın boyutuna büyük geliyor. Ama zeki kadın öyle bir çözüm buluyor ki görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İşte o çözüm...

Bir aile Kallax serisinden bir ünite satın aldı. Ancak ünite eve geldiğinde ölçüleri teoride oturmasına rağmen duvardan taştı. Onlar da kendi çözümlerini buldular. Buldukları o çözümse internette hızla yayıldı.

Sizin de benzer bir sorununuz varsa Michelle’in paylaşmış olduğu bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Satın almadan önce Michelle ünitenin ölçüsüne ve koyacakları duvarın ölçüsüne iyice baktı.

Ünite eve geldiğinde duvardan biraz taştı. Hemen salona açılan kapının yanında olan ünite insanların buraya çarpmasına neden olabilirdi.

Michelle’in aklına harika bir fikir geldi. Ünitenin en sağdaki parçasını 90 derece çevirdi.

Soruna çözüm bulmuş olsa da dolap estetik görünmüyordu. Üniteyi daha şirin göstermek adına aklına bir fikir daha geldi. Hemen sığmayan üçüncü parçayı boyadı ve üstüne renkli bant yapıştırdı.