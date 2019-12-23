Mynet Trend

Aldığı yılbaşı hediyeleri gündem olunca böyle karşılık verdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Man Adası’nda yaşayan 39 yaşındaki Emma Tapping, geçtiğimiz yıllarda çocukları için aldığı yılbaşı hediyelerinin abartılı olması nedeniyle eleştirilince, bu eleştirilere bu yıl daha fazla hediye alarak yanıt verdi.

Aldığı yılbaşı hediyeleri gündem olunca böyle karşılık verdi!

2015 yılında yaklaşık bin 500 sterlin değerindeki hediyeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 3 çocuk annesi Tapping’e göre, yılbaşı hediyeleri çocuklarını şımarttığı anlamına gelmiyor.

Hemen her yıl çocuklarına yılbaşı için 300’den fazla hediye alan anne, ‘daha az maddiyatçı olması gerektiği’ yönündeki yorumlara şu yanıtı verdi:

“Hafta sonları Jagerbombs’a içmeye gitmiyoruz. Tüm yıl boyunca çok çalışıyoruz ve paramızı harcamak için bunu tercih etmişsek, öyle olsun. Kimseden tek kuruş almıyorum, çocuklarıma aldığım her şeyi kendim ödüyorum.”

Sosyal medya kullanıcıları ise Tapping’i bu yıl da eleştirerek, “Eğer çocuklarıma her yıl 365 hediye veriyor olsaydım, onları şımarttığımı düşünürdüm” dedi.

İşte kadının aldığı hediyelerden manzaralar...


PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Bu 6 şeyi hayatınızdan atın ve yeni yıla tertemiz girin!Bu 6 şeyi hayatınızdan atın ve yeni yıla tertemiz girin!
O tarikatın kurucusu en az 60 çocuğu istismar etti!O tarikatın kurucusu en az 60 çocuğu istismar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeni yıl hediye yılbaşı hediye yeni yıl yeni yıl tatili

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Akp liler tanır bu kızı .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amazon yağmur ormanlarında yeni bir maymun türü keşfedildi

Amazon yağmur ormanlarında yeni bir maymun türü keşfedildi

O ülke çocuk evliliğini yasakladı!

O ülke çocuk evliliğini yasakladı!

Şempanzeler de onu çok seviyor: Öğrenilmiş değil kökleri derinde!

Şempanzeler de onu çok seviyor: Öğrenilmiş değil kökleri derinde!

Öğretmen anatomi dersine bu kıyafetle girdi

Anatomi dersini böyle anlattı!

Michael Jackson geri mi döndü? DNA testi istiyorlar

Michael Jackson geri mi döndü? DNA testi istiyorlar

Türünün tek örneği! Hırvatistan'da açıldı

Türünün tek örneği! Hırvatistan'da açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.