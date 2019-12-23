Aldığı yılbaşı hediyeleri gündem olunca böyle karşılık verdi!

2015 yılında yaklaşık bin 500 sterlin değerindeki hediyeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 3 çocuk annesi Tapping’e göre, yılbaşı hediyeleri çocuklarını şımarttığı anlamına gelmiyor.

Hemen her yıl çocuklarına yılbaşı için 300’den fazla hediye alan anne, ‘daha az maddiyatçı olması gerektiği’ yönündeki yorumlara şu yanıtı verdi:

“Hafta sonları Jagerbombs’a içmeye gitmiyoruz. Tüm yıl boyunca çok çalışıyoruz ve paramızı harcamak için bunu tercih etmişsek, öyle olsun. Kimseden tek kuruş almıyorum, çocuklarıma aldığım her şeyi kendim ödüyorum.”

Sosyal medya kullanıcıları ise Tapping’i bu yıl da eleştirerek, “Eğer çocuklarıma her yıl 365 hediye veriyor olsaydım, onları şımarttığımı düşünürdüm” dedi.

İşte kadının aldığı hediyelerden manzaralar...



