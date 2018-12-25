YEMEK

Aldığı yumurtaları yemedi bakın neyle karşılaştı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

Hollanda'da yaşayan Alwyn Wils, küçük bir süpermarketten 12'li yumurta aldı. Eve geldikten sonra bıldırcın yumurtalarını kuluçkaya yatırdı ve 1 ayın sonunda o küçük mucizeyi eline aldı!

Aldığı yumurtaları yemedi bakın neyle karşılaştı!

Alwyn Wils, marketten aldığı 12'li bıldırcın yumurtasını yemeyerek kuluçkaya yatırdı. Yumurtalardan yavru oluşması çok düşük bir ihtimaldi ancak Alwyn bunu denemek istedi.

bıldırcın

Kuluçkaya yatan 12 yumurtadan sadece bir tanesi yavru verdi. Çok minik değil mi :)

yumurta

İki yıl önce dünyaya gözlerini açan bıldırcının bir ismi de var; Albert!

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Anahtar Kelimeler:
alwyn wils bıldırcın yumurtası

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