Aldığı yumurtaları yemedi bakın neyle karşılaştı!
Eren Kuyucubaşı
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25.12.2018 15:20 | Son Güncelleme
Hollanda'da yaşayan Alwyn Wils, küçük bir süpermarketten 12'li yumurta aldı. Eve geldikten sonra bıldırcın yumurtalarını kuluçkaya yatırdı ve 1 ayın sonunda o küçük mucizeyi eline aldı!
Alwyn Wils, marketten aldığı 12'li bıldırcın yumurtasını yemeyerek kuluçkaya yatırdı. Yumurtalardan yavru oluşması çok düşük bir ihtimaldi ancak Alwyn bunu denemek istedi.
Kuluçkaya yatan 12 yumurtadan sadece bir tanesi yavru verdi. Çok minik değil mi :)
İki yıl önce dünyaya gözlerini açan bıldırcının bir ismi de var; Albert!
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