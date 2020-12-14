YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Aldığınız tereyağı sahte olabilir! İşte beş aşamalı test

Aldığınız tereyağı sahte olabilir! İşte beş aşamalı test

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aldığınız tereyağı sahte olabilir! İşte beş aşamalı test

Hakiki, katkı maddesiz tereyağı nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabını almak için tereyağına birkaç test yapmanız gerekir. Gelin hep birlikte tereyağının gerçek olup olmadığını anlayabilmeniz için tereyağı testlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Bu yazıyı okuduktan sonra artık evinize sahte tereyağı sokmanız mümkün olmayacak!

Mutfağınızdan eksik etmediğiniz tereyağının sahte olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Evet, ne yazık ki tereyağı da satış oyunlarına maruz kaldığı için aldığınız tereyağı yüzde 100 doğal olmayabilir.

1. TEST: SICAK SU

Katkı maddesiz bir tereyağı suyun içinde tek parça halinde erir. Bu testi denemek için bir bardak sıcak suyun içine tereyağından ufak bir parça keserek atın. Eğer tereyağınız tek parça halinde erimeye başlıyorsa tereyağınız hakiki bir yağdır ve güvenle tüketebilirsiniz. Ancak parçalara ayrılarak erimeye başlıyorsa bu yağ kesinlikte doğal değildir ve içeriğinde yüksek derecede margarin bulunur.

2. TEST: KÖPÜRME TESTİ

Tereyağı tavada erittiğiniz sırada köpürmüyorsa o tereyağı maalesef ki sahtedir. Hakiki tereyağı tavaya konulduğunda göz göz olmaya ve köpürmeye başlar. Şayet aldığınız tereyağı bu özelliği karşılamıyorsa tüketmemenizde fayda var.

3. TEST: KESME TESTİ

Sahte ve gerçek tereyağını ayırt edebilmeniz için sadece bir bıçak bile işinizi görebilir. Şimdi buzdolabınızdaki tereyağını dışarı çıkarın ve tereyağına bıçağı batırın. Doğal olan tereyağı çok küçük parçalara ayrılırken sahte tereyağı ise bıçak darbesi aldığında bütün olarak ayrılır.

4. TEST: ERİME TESTİ

Gerçek tereyağının bir diğer önemli özelliği de kıvamıdır. Dışarıda bırakıldığında erimeye başlayan tereyağı, oda sıcaklığında kıvamını korur ve sadece yumuşar. Gelin, yazıyı okumaya devam ederken birlikte küçük bir test yapalım. Buzdolabınızdan tereyağını çıkartın ve oda sıcaklığında erimesi için bekleyin. Eğer tereyağınız yavaş yavaş yumuşuyorsa sorun yoktur, ancak erime esnasında tereyağı su salmaya başlıyorsa ne yazık ki elinizdeki tereyağı sahtedir.

5. TEST: RENK TESTİ

Gerçek tereyağının belirgin bir rengi olmadığından sizlere net bir renk veremeyiz. Çünkü tereyağının rengini içinde kullanılan sütün türü ve yağı belirlemektedir. Fakat eridiğinde oluşan rengi konusunda küçük bir tüyo verebiliriz. Eğer tavada erittiğiniz tereyağı kendi renginden daha koyu bir renk almaya başladıysa tereyağınızın içinde gıda boyası olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle tüketmemeniz sağlığınız açısından faydalıdır. Son olarak bilmeniz gereken ise iyi ve kaliteli bir tereyağının değerinin yüksek olduğudur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Meşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildiMeşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildi
Bitmek tükenmek bilmiyor, kış boyunca içiliyor: Tükenmez içeceği tarifiBitmek tükenmek bilmiyor, kış boyunca içiliyor: Tükenmez içeceği tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Pandemide değeri anlaşıldı! Haftalık 400 kilo üretiliyor

Pandemide değeri anlaşıldı! Haftalık 400 kilo üretiliyor

Kütür kütür oluyor, lahmacuna çok yakışıyor!

Kütür kütür oluyor, lahmacuna çok yakışıyor!

Haftada en az 2 kez yiyorlar! İl dışından yoğun talep var

Haftada en az 2 kez yiyorlar! İl dışından yoğun talep var

Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

İlginizi Çekebilir

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi nedir? Beef Wellington malzemeleri neler?

Zahmetli ama bir o kadar lezzetli bir MasterChef klasiği

İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

Tel tel ayrılan pastane açması nasıl yapılır?

Tel tel ayrılan pastane açması nasıl yapılır?

Kaymaçina nasıl yapılır? Üsküp tatlısı kaymaniça tarifi nedir? İşte MasterChef kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Meşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildi

Boşnak böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Boşnak böreği tarifi nedir? MasterChef ıspanaklı Boşnak böreği mazlemeleri ve tarifi

MasterChef'e damga vuran Balkan lezzeti! İşte tarifi

Etli ekmek nasıl yapılır? MasterChef etli ekmek tarifi nedir? Etli ekmek malzemeleri neler?

MasterChef'te yapıldı, tarifi çok merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.