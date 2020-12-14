Aldığınız tereyağı sahte olabilir! İşte beş aşamalı test

Mutfağınızdan eksik etmediğiniz tereyağının sahte olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Evet, ne yazık ki tereyağı da satış oyunlarına maruz kaldığı için aldığınız tereyağı yüzde 100 doğal olmayabilir.

1. TEST: SICAK SU

Katkı maddesiz bir tereyağı suyun içinde tek parça halinde erir. Bu testi denemek için bir bardak sıcak suyun içine tereyağından ufak bir parça keserek atın. Eğer tereyağınız tek parça halinde erimeye başlıyorsa tereyağınız hakiki bir yağdır ve güvenle tüketebilirsiniz. Ancak parçalara ayrılarak erimeye başlıyorsa bu yağ kesinlikte doğal değildir ve içeriğinde yüksek derecede margarin bulunur.

2. TEST: KÖPÜRME TESTİ

Tereyağı tavada erittiğiniz sırada köpürmüyorsa o tereyağı maalesef ki sahtedir. Hakiki tereyağı tavaya konulduğunda göz göz olmaya ve köpürmeye başlar. Şayet aldığınız tereyağı bu özelliği karşılamıyorsa tüketmemenizde fayda var.

3. TEST: KESME TESTİ

Sahte ve gerçek tereyağını ayırt edebilmeniz için sadece bir bıçak bile işinizi görebilir. Şimdi buzdolabınızdaki tereyağını dışarı çıkarın ve tereyağına bıçağı batırın. Doğal olan tereyağı çok küçük parçalara ayrılırken sahte tereyağı ise bıçak darbesi aldığında bütün olarak ayrılır.