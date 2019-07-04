Aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını anlamak için bu numarayı deneyin

Yumurta satın aldıktan sonra genelde karton kutuları atarız ve üzerindeki son kullanma tarihi de çöpe gitmiş olur. Mutfakta sıklıkla kullandığımız hemen hemen birçok yemeğin içinde yer bulan yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için ise bu numarayı deneyebilirsiniz.

Yumurta taze olmadıkça yemeklerin tadı da bundan nasibini alır. Tariflerinizin tadı bozulmaması ve sağlıksal sorunlar yaşamamak için yumurta testini uygulayabilirsiniz. Bunun için;

Yumurtayı bir bardak suyun içine koyun. Yumurta suyun üzerinde yüzerse derhal çöpe atabilirsiniz. Bu durum yumurtanın bayat olduğuna işaret eder. Yumurta suyun içinde batar, ancak dik durursa yaklaşık 3 haftalıktır. Artık taze diyemeyiz ancak çok kötü de değildir. Eğer yumurta suyun dibinde düz yatıyorsa güvenle yiyebilirsiniz, tazedir.

