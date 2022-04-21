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Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza

21.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürdüğü Rust filminin prodüktörlerine para cezası verildi.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza

Oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini silahla ölürdüğü Rust filminin prodüktörlerine para cezası kesildi.

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New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda Rust filminin yapımcılarının "Sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir önlem alınmadı" denildi.

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Raporda ayrıca yapımcı şirketin iş pratiklerini gözden geçirmediği ve personel güvenliğini dikkate almadığı ifade edildi.

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Yapımcı şirket 136 bin 785 dolar ödemeye mahkum edildi. BBC'de yer alan habere göre; Şirket ise rapordaki bulguları kabul etmediklerini ve temyize gideceklerini belirtti.
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Şirketin Sözcüsü Stefan Friedman ise "Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı alkışlasak da, bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle" diye konuştu.

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