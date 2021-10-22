Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alec Baldwin tutuklandı mı? İşte oynadığı filmler…

Yaşanan elim olayın ardından Alec Baldwin’in yıkıldığı görüldü. Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri esnasında 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü. Filmin yönetmeni de yaralı olarak olaydan kurtuldu. Kazanın ardından polisin çembere aldığı bölgeden görüntüler paylaşıldı.

ALEC BALDWİN TUTUKLANDI MI?

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında görüntü yönetmenini öldürürken, filmin yönetmenini de yaraladı. Bölgedeki polis merkezinden yapılan açıklamaya göre; Baldwin, bir sahnenin çekimi esnasında kurusıkı tabancayı ateşledi.



Ölen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins

Fakat silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmenine ve filmin yönetmenine isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, yaşamını yitirirken, 48 yaşındaki senarist ve yönetmen Joel Souza ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Alec Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü paylaştı. Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

ALEC BALDWİN KİMDİR?

Alexander Rae Baldwin, 3 Nisan 1958’de doğdu. ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, 2009’da ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde oynadı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Tim Burton'ın Beetlejuice (1988), Mike Nichols'ın Working Girl (1988), Jonathan Demme'nin Married to the Mob (1988) ve Oliver Stone'un Talk Radio gibi çeşitli filmlerde hem başrol hem de yardımcı roller oynayan Alec Baldwin, The Hunt for Red October (1990) ve Glengarry Glen Ross (1992) filmlerinde Jack Ryan rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

O dönemlerde Alice (1990), To Rome with Love (2012) ve Blue Jasmine (2013) ve The Aviator (2004) ve The Departed (2006) filmlerinde Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan Alec Baldwin, The Cooler (2003) dramasındaki performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı getirdi.

The SpongeBob Squarepants Movie (2004), Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012) ve The Boss Baby (2017) için seslendirme yapan Alec Baldwin, 2006'dan 2013 yılına dek NBC sitcom 30 Rock'ta Tina Fey ile birlikte Jack Donaghy olarak oynadığı, dizideki çalışmaları için iki Primetime Emmy Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve yedi Screen Actors Guild Ödülü kazanan eleştirmenlerden övgü aldı.

TARİHTEKİ EN FAZLA SAG ÖDÜLÜ’NE SAHİP ERKEK OYUNCU

Sahnede, 1992 Broadway yapımı A Streetcar Named Desire'da Stanley Kowalski'yi canlandıran Alec Baldwin, 1998'de Macbeth'in Off-Broadway prodüksiyonunda oynadığı baş karakterle Tony Ödülü’ne layık görüldü.

Mission: Impossible serisinin beşinci ve altıncı bölümleri olan Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ve Mission: Impossible - Fallout (2018) filmlerinde beraber rol alan Alec Baldwin, aynı anda The Huffington Post'ta köşe yazarlığı yaptı. 2016’dan bu yana Match Game'in ev sahipliğini yapan Alec Baldwin, hem 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ikinci bölümünde hem de açılışın ardından, 2017 yılında kendisine üçüncü Primetime Emmy'sini kazandıran bir rol olan uzun süredir devam eden skeç dizisi Saturday Night Live'da Donald Trump'ı canlandırması sebebiyle büyük beğeni kazandı.

Alec Baldwin, 2018 ve 2021 yılında tekrar aday gösterildi.



