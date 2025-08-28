SPOR

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Doğukan Akbayır

İstanbul Çekmeköy'de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 49 yaşındaki başkan Meriç'in başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıkarken polisin şüpheli şahsı yakalama için çalışmaları sürüyor.

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahla vurularak öldürüldü. Futbol camiasını sarsan olayın alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

