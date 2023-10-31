Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı! Son pozlarına yorum yağdı

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birsu Demir şimdilerde değişimiyle çok konuşuluyor.

Son haliyle Dua Lipa ve Neslihan Atagül'e benzetilen ünlü oyucunun sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İddialı tarzıyla dikkat çeken Birsu Demir'i görenler; 'Sana ne olmuş?', 'Bu Oben olamaz', 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi' gibi yorumlar yaptılar.

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 24 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bırakıyor.

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.

Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti.

Alemin Kralı isimli dizide hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.







