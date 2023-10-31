MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı! Son pozlarına yorum yağdı

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı! Son pozlarına yorum yağdı

31.10.2023 09:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Birsu Demir son dönemde değişimiyle adından söz ettiriyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan genç oyuncunun son haline yorum yağıyor.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı! Son pozlarına yorum yağdı

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birsu Demir şimdilerde değişimiyle çok konuşuluyor.

oben kapak

Son haliyle Dua Lipa ve Neslihan Atagül'e benzetilen ünlü oyucunun sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

oben 3

İddialı tarzıyla dikkat çeken Birsu Demir'i görenler; 'Sana ne olmuş?', 'Bu Oben olamaz', 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi' gibi yorumlar yaptılar.

Birsu Demir 1

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 24 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bırakıyor.

Birsu Demir 2

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.

Birsu Demir 3

Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti.

Birsu Demir 4

Alemin Kralı isimli dizide hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.

Birsu Demir 8

Birsu Demir 7

Birsu Demir 6

Birsu Demir 5

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini gören şaştı kaldı! O artık bambaşka biriSon halini gören şaştı kaldı! O artık bambaşka biri
İddialı pozları dikkat çekti! Eşinden yorum gecikmediİddialı pozları dikkat çekti! Eşinden yorum gecikmedi
Oğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söylediOğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi
Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir Alemin Kıralı dizisi alemin kralı Oyuncu Neslihan Atagül yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.