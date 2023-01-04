MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alemin Kralı'nın Oben'iydi... Birsu Demir'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bakan bir daha bakıyor

Alemin Kralı'nın Oben'iydi... Birsu Demir'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bakan bir daha bakıyor

04.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Komik halleri ile hafızalarda kalan Birsu Demir şimdilerde ise pozları ile sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İşte Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kralı'nın Oben'iydi... Birsu Demir'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bakan bir daha bakıyor

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşırtıyor. Birsu Demir son haliyle bir ara Dua Lipa'ya, bir arada Türkan Şoray'ın gençliğine benzetilmişti. Bakanın bir daha baktığı güzel oyuncu Birsu Demir sosyal medyadaki pozları ile sık sık adından söz ettiriyor.

Kadrosunda Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin bulunduğu Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalarımıza kazınan Birsu Demir son haliyle herkesi şok etti.

***İşte, Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son hali…

Oben1

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.

oben 2

Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti.

oben 3

Alemin Kralı isimli dizide hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.

oben 4

oben 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar küreme aracının altında kalmıştı! Ünlü oyuncudan haber varKar küreme aracının altında kalmıştı! Ünlü oyuncudan haber var
Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çektiHem bacak hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çekti
Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."
Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir alemin kralı alemin kralı oben magazin sosyal medya Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.