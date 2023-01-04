Alemin Kralı'nın Oben'iydi... Birsu Demir'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Bakan bir daha bakıyor

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşırtıyor. Birsu Demir son haliyle bir ara Dua Lipa'ya, bir arada Türkan Şoray'ın gençliğine benzetilmişti. Bakanın bir daha baktığı güzel oyuncu Birsu Demir sosyal medyadaki pozları ile sık sık adından söz ettiriyor.

Kadrosunda Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin bulunduğu Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalarımıza kazınan Birsu Demir son haliyle herkesi şok etti.

***İşte, Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son hali…

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.

Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti.

Alemin Kralı isimli dizide hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.





