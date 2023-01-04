Aleni zıt anlamlısı nedir? Aleni kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aleni kelimesi Türkçeye başka bir dilden yerleşmiş bir kelimedir. Açık ve aşikâr olmaktan türetilen aleni kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada "gizli olmayan, açık ve aşikâr olan" anlamlarında kullanılan "ʿalenī" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan aleni kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan

Aleni kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeleri karşıt anlamlı kelimeler olarak da ifade edebiliriz. Anlam olarak birbirleri ile karşıt olan sözcükler zıt anlamlı sözcüklerdir. Türk dilinin doğru kullanılabilmesi için kelimelerin anlamlarının, eş anlamlılarının ve zıt anlamlılarının bilinmesi gerekir. Eş anlamlı kelimeler daha geniş bir kapsama sahipken zıt anlamlılar dar bir kapsama sahiptir. İki kelimenin zıt anlamlı olabilmeleri için aynı görevde, aynı bağlamda kullanılmaları gerekir ve tam olarak birbirinin karşıtı olmalıdır.

Aleni kelimesinin zıt anlamı olarak "gizli" kelimesi kullanılsa da Türk Dil Kurumunca, aleninin zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtilmemiştir. Ayrıca gizli kelimesinin zıt anlamı "edimsel" kelimesidir. Bu bağlamda aleni zıt anlamlısı olarak gizli kelimesinin kullanılması doğru değildir.

Aleninin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aleni zıt anlamlısı bir kelime olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Aleni kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse: