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Aleni zıt anlamlısı nedir? Aleni kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma ya da yazı dilinde hatalı kullanımlar yapılmaması için, kişilerin kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmeleri için kelimelerin anlamlarını bilmek önemlidir. Türkçede bazı kelimeler birden çok anlama sahip olabilir. Bunun yanı sıra kelimelerin eş ve zıt anlamlıları da ifadeleri güçlendirdiği için bilinmelidir. Aleni kelimesinin anlamı ise açık, ortada olan herkesin içinde yapılan anlamını ifade eder. Açık, ortada gibi anlamları olan aleni kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Aleni zıt anlamlısı nedir? Aleni kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aleni kelimesi Türkçeye başka bir dilden yerleşmiş bir kelimedir. Açık ve aşikâr olmaktan türetilen aleni kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada "gizli olmayan, açık ve aşikâr olan" anlamlarında kullanılan "ʿalenī" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan aleni kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
Ak zıt anlamlısı nedir? Ak zıt anlamlısı nedir?

Aleni kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeleri karşıt anlamlı kelimeler olarak da ifade edebiliriz. Anlam olarak birbirleri ile karşıt olan sözcükler zıt anlamlı sözcüklerdir. Türk dilinin doğru kullanılabilmesi için kelimelerin anlamlarının, eş anlamlılarının ve zıt anlamlılarının bilinmesi gerekir. Eş anlamlı kelimeler daha geniş bir kapsama sahipken zıt anlamlılar dar bir kapsama sahiptir. İki kelimenin zıt anlamlı olabilmeleri için aynı görevde, aynı bağlamda kullanılmaları gerekir ve tam olarak birbirinin karşıtı olmalıdır.

Aleni kelimesinin zıt anlamı olarak "gizli" kelimesi kullanılsa da Türk Dil Kurumunca, aleninin zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtilmemiştir. Ayrıca gizli kelimesinin zıt anlamı "edimsel" kelimesidir. Bu bağlamda aleni zıt anlamlısı olarak gizli kelimesinin kullanılması doğru değildir.

Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış zıt anlamlısı nedir?

Aleninin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aleni zıt anlamlısı bir kelime olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Aleni kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Onunla aleni bir şekilde konuşmak istemiyorum
  • Seni aleni bir şekilde uyarıyorum bu hatayı bir daha yapmamalısın.
  • Durduk yere bana aleni şekilde kızınca çok alındım.
  • İş yerinde aleni bir şekilde bağırınca çok korktum.
  • Bu kadar aleni bir bilgiyi benimle paylaşman beni hiç şaşırtmadı.
  • Aramızda konuştuklarımız her ne olursa olsun aleni olmamalı.
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