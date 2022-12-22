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Acı zıt anlamlısı nedir? Acı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

22.12.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde çoğu sözcüğün eş anlamlı karşılığı olduğu kadar zıt anlamlı karşılığı yoktur. Zıt anlamlılığın sınırları ve kuraları, eş anlamlılığa göre daha keskindir. Bu nedenle zıt anlamlı sözcüklerin doğru bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Anlamı birbirine zıt gibi gözüken her kelime zıt anlamlı değildir. Dilimizde bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır ve acı sözcüğü de bunlardan biridir. Acı kelimesinin anlamca karşıtı olan zıt anlamlısı vardır. Peki, acının zıt anlamlısı nedir?

Acı zıt anlamlısı nedir? Acı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Acı sözcüğü Eski Türkçe açı- “acımak” fiilinden +lg son ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük cümle içerisinde isim, sıfat veya mecazi manada kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna bu sözcüğün birden fazla anlamı mevcuttur. Bu anlamlar şu şekildedir;

  • (İsim) Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu
  • (Sıfat) Tadı bu nitelikte olan
  • (Sıfat) Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık
  • (Sıfat) Çarpıcı, göz alıcı renk
  • (Sıfat, mecaz) Keskin, şiddetli
  • (Sıfat, mecaz) Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı
  • (İsim, mecaz) Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü

Ayrıca acı sözcüğünün içerisinde geçtiği “acı hıyar, evlat acısı, acı çiğdem, yürek acısı, acı söz, kuyruk acısı” gibi birleşik kelimeler ve “acı acıyı keser, acısını çekmek, acı söylemek, acı vermek, acısını almak” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Acemi zıt anlamlısı nedir? Acemi zıt anlamlısı nedir?

Acı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam açısından birbirinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı olarak ifade edilir. Zıt anlamlı sözcükler bazen sözcüklerin olumsuz ek almış hâlleriyle karıştırılabilmektedir. Bu durumun yaşanmaması için sözcüklerin karşıt kelimelerini iyi bilmek gerekir. Günümüzde acı sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de yazılı metinlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Acı sözcüğü kadar zıt anlamlıları da cümle içerisinde sıklıkla tercih edilir. Acı kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime vardır. Acı zıt anlamlısı olan kelime:

  • Tatlı

Acı ve tatlı kelimesi birbirinin zıt anlamlısıdır. İki kelime de "bazı maddelerin dilde bıraktığı tat" anlamında birbirinin zıddıdır. İki kelime de sadece bu anlamda ve sıfat görevinde kullanıldığı zaman zıt anlamdadır.

Acele zıt anlamlısı nedir? Acele zıt anlamlısı nedir?

Acının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı olan sözcükler birbirleriyle anlamsal yönden çelişen sözcüklerdir. Acının zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler:

  • Suyun tadı o kadar tatlıydı ki çeşmeden olduğuna inanamadı.
  • Sabah kahvaltısındaki salatalığın tadı çok tatlıydı.
  • Acı kahvedense her zaman tatlı kahveyi tercih ederdi.
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