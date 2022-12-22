EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

22.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde birçok farklı kökenli kelime bulunur. Kelime bakımından zengin olması dolayısıyla bu sözcüklerin gerçek anlamlarını, eş anlamlılarını, zıt anlamlılarını bilmek doğru cümle kurulmasında büyük bir etkendir. Sözcükte anlam konusu başlıkları arasında yer alan zıt anlamlı kelimelerin de cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Doğru kullanım için kelimelerin zıt anlamlısını bilmek gerekir. Peki, açılış sözcüğünün karşıt anlamlısı olan kelime nedir?

Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açılış kelimesi cümle içerisinde isim görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası bulunmaktadır. "Aç" kökünden türetilen "açılış" kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

(İsim) Açılma işi
(İsim) Yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması

Açılış sözcüğünden meydana gelen “açılış töreni", "açılış konuşması” gibi birleşik kelimelerde de günlük konuşma dilinde çok sık kullanılır.

Aç zıt anlamlısı nedir? Aç zıt anlamlısı nedir?

Açılış kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimelerin kullanım alanları Türkçede oldukça farklıdır. Neredeyse her kelimenin eş anlamlısının bulunmasına nazaran daha az kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Genellikle sıfat ya da zarf görevinde kullanılan kelimelerin zıt anlamlısının olduğu görülür. İki kelimenin zıt anlamlı olabilmesi için aynı görevde kullanılan anlamların tam olarak karşıt ve çelişkili anlama sahip olması gerekir. Bu bağlamda bakıldığı zaman açılış kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur.

Kapanış kelimesi açılışın zıt anlamlısı olarak düşünülse de iki kelimenin anlamı tam olarak birbirinin zıddı değildir. Her ne kadar aynı görevlerde kullanılsalar da anlam olarak bir zıtlık olmadığı için bu iki kelime zıt anlamlı değildir.

Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

Açılışın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sık sık karşımıza çıkar. Ancak buna rağmen dilimizde her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Çoğunlukla nitelik ve nicelik bildiren kelimelerin zıt anlamlıları vardır. Günlük hayatta sıkça kullanılan zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam tersi durumunu ifade etmek için tercih edilmektedir. Açılış zıt anlamlısı sözcükler olmadığı için örnek cümle kuramayız. Açılış kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Dükkânın açılış saati bu kent için oldukça geçti.
  • Açılış konuşmasında yine yapacağını yaptı.
  • Annem marketin açılış saatine doğru geleceğini söyledi.
  • Açılış saatinde orada olmama rağmen kargo paketimi almadı.
  • Öğretmenimiz açılış konuşması için kürsüye çıktı.
  • Amcam bankaya açılış saatinden hemen önce gitmişti.
Acı zıt anlamlısı nedir? Acı zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir? KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir?
DHBT mülakat ne zaman? DHBT mülakat ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı esteban pole pozisyonu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

6225 nitelik kodu nedir?

6225 nitelik kodu nedir?

KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir?

KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir?

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.