Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açılış kelimesi cümle içerisinde isim görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası bulunmaktadır. "Aç" kökünden türetilen "açılış" kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

(İsim) Açılma işi

(İsim) Yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması

Açılış sözcüğünden meydana gelen “açılış töreni", "açılış konuşması” gibi birleşik kelimelerde de günlük konuşma dilinde çok sık kullanılır.

Açılış kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimelerin kullanım alanları Türkçede oldukça farklıdır. Neredeyse her kelimenin eş anlamlısının bulunmasına nazaran daha az kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Genellikle sıfat ya da zarf görevinde kullanılan kelimelerin zıt anlamlısının olduğu görülür. İki kelimenin zıt anlamlı olabilmesi için aynı görevde kullanılan anlamların tam olarak karşıt ve çelişkili anlama sahip olması gerekir. Bu bağlamda bakıldığı zaman açılış kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur.

Kapanış kelimesi açılışın zıt anlamlısı olarak düşünülse de iki kelimenin anlamı tam olarak birbirinin zıddı değildir. Her ne kadar aynı görevlerde kullanılsalar da anlam olarak bir zıtlık olmadığı için bu iki kelime zıt anlamlı değildir.

Açılışın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sık sık karşımıza çıkar. Ancak buna rağmen dilimizde her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Çoğunlukla nitelik ve nicelik bildiren kelimelerin zıt anlamlıları vardır. Günlük hayatta sıkça kullanılan zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam tersi durumunu ifade etmek için tercih edilmektedir. Açılış zıt anlamlısı sözcükler olmadığı için örnek cümle kuramayız. Açılış kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: