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Alerjiye karşı evde alınabilecek önlemler nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 28.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Alerji denilince akla daha çok bahar ayları ve polenler geliyor. Ancak alerji sadece bahar ayları değil yılın her mevsimi yaşanabiliyor. Özellikle alerjik bünyeli kişilerin ev ortamında alacakları önlemler yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebiliyor. İşte alerjiye karşı evde alınabilecek önlemler...

Alerjiye karşı evde alınabilecek önlemler nelerdir?

Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Attila Saygı, alerjiden korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Birçok kişi için zararsız olan polen, küf, toz akarları, ilaç veya yiyecekler bazı insanların bağışıklık sisteminde tepkilere neden olabilmektedir. Bağışıklık sisteminin tepki vermesi sonucu oluşan alerjinin tedavisinde ilaçlar önemli yer tutarken tetikleyici unsurlardan uzak durmak tedavinin ilk basamağıdır. Bunun için öncelikle alerjiye neden olan tetikleyici faktörlerin belirlenmesi ve alerji belirtilerinin bilinmesi önemlidir. Alerjiler kişiye ve tetikleyici alerjene göre farklılıklar gösterse de genellikle;

• Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma
• Gözler ve burunda kaşıntı
• Nefes darlığı
• Öksürük
• Ciltte döküntü, kızarıklık veya kaşıntı
• Yorgunluk
• Baş ağrısı
• Mide bulantısı ve kusma
• Ateş gibi belirtilerle kendini belli eder.

ALERJİYE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN

Polen, kirli hava, egzoz gazı gibi dış ortamlardaki alerjenlere karşı önlem almak zor olabilmektedir. Özellikle bahar aylarında polenlerin artması alerjik bünyeli kişilerin zor zamanlar geçirmesine yol açabilmektedir. Mümkün olduğu kadar, polen, egzoz gazı maruziyetinden korunmak önemlidir. Polenler sabah saatlerinde daha yoğun olduğundan mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmaması, otomobille yolculuk yaparken camların kapalı tutulması alınabilecek önlemler arasındadır. Yumurta alerjisi yoksa grip aşısı ihmal edilmemelidir. Ancak alerjenler sadece dış ortamda bulunmamaktadır. Uygun olmayan ev ortamı birçok tetikleyici unsuru barındırabileceği unutulmamalıdır.

ALERJİYE KARŞI EV İÇİNDE ALINABİLECEK 11 ÖNLEM

1- Sigara, puro, nargile gibi tütün ürünlerini içmeyin ve yanınızda içirmeyin.
2 -Yatak odasında toz akarlarından koruyucu yatak, yastık ve yorgan kılıfları kullanın. Yünlü veya kuş tüyü ürünlerden uzak durun. Yastık ve çarşafları haftada bir 55 derece üzerinde yıkayın.
3 -Evde evcil hayvan varsa bu hayvan ile ilgili alerji testi yaptırın. Ekolojik pet spreyleri ve şampuanları kullanmak faydalı olabilir.
4 -Evde küflere karşı tedbir alın. Akarlara karşı temizlik ürünleri kullanın ve evi düzenli havalandırın.
5 -Ev içinde hava temizleyici aletler nemlendirici kullanın. Yatak odası nem seviyesi %30-50 olmalıdır. Klimalarda polen filtresi kullanmak olumlu sonuçlar vermektedir.
6 -Yatak odasında halı, kilim, toz tutucu eşyalar, kitap, çiçek ve bitki bulundurmayın.
7 -Duvardan duvara halıları kaldırın. Toz tutucu kumaş kaplı mobilyaları kullanmayın, pamuk ve yünlü eşyaları azaltın. Kıyafetleri 60 dereceden yüksek ısıda yıkayın peluş oyuncakları kaldırın.
8 -Gıda alerjilerine karşı katkı maddeleri ve boyalı yiyecek ve içecekler tüketmeyin.
9 -Giysileriniz alerjik olmamalıdır.
10 -Hamam böceklerini yok edin binayı ilaçlatın.
11 -El yıkama ve burun temizliğine önem gösterin.

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alerji alerji tedavisi

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