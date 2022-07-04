ALES 2022 BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM ALES başvuru ekranı!

ALES başvurularının nasıl yapılacağı ve sınav ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınavı için başvurular 24 Haziran tarihinde adayların erişimine açıldı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ALES başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurularının başlamasıyla birlikte başvurularını yapmak isteyen adaylar, internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre;

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurularını yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru ücretini araştırıyor. Sınava başvurmak isteyen adayların 185 TL'lik başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ALES 2022 başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan üniversite mezunu adaylar, sınav başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan bilgilere göre, 24 Haziran tarihinde başlayan ALES başvuruları 4 Temmuz'da sona erecek.

ALES 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından ülke genelinde düzenlenecek olan ALES sınavı tarihi, yayımlanan sınav takvimiyle birlikte açıklandı. Buna göre ALES sınavı 21 Ağustos tarihinde yapılacak.

