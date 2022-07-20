ALES günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişilerin ALES başvuruları 4 Temmuz'da sona ermişti. Başvuruda bulunan kişiler artık sınav gününü bekliyor. Peki ALES 2022 ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES 2 sınav yerleri belli oldu mu? Sınava ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES NE ZAMAN?

ALES 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sorgulama ekranı içim aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.osym.gov.tr/TR,22720/2022-ales1-sinava-giris-belgeleri-erisime-acildi-07042022.html

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022'de açıklanacak.

