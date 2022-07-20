ALES günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişilerin ALES başvuruları 4 Temmuz'da sona ermişti. Başvuruda bulunan kişiler artık sınav gününü bekliyor. Peki ALES 2022 ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES 2 sınav yerleri belli oldu mu? Sınava ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALES 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sorgulama ekranı içim aşağıdaki linke tıklayın:
https://www.osym.gov.tr/TR,22720/2022-ales1-sinava-giris-belgeleri-erisime-acildi-07042022.html
ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022'de açıklanacak.
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