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ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi açıklandı! İşte 20233 ALES tarihi...

25.11.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 2023 ne zaman yapılacak? ÖSYM geçtiğimiz gün 2023 Yılı Sınav Takvimini yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada 2023 Dikey Geçiş Sınavı tarihi ile başvuru tarihlerine de yer verildi. Peki, ALES 2023 ne zaman yapılacak? ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "ALES 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı ve sınav tarihi...

ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi açıklandı! İşte 20233 ALES tarihi...

ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) 2023 tarihi merak konusu olmuştu. Sınava katılım sağlayacak olan tüm adaylar ALES ne zaman? ALES 2023 başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyordu. Merakla beklenen açıklama dün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM 2023 sınav takvimi yayımlandı.

ALES 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES 1 oturumu 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 22 Şubat 2023 tarihinde başlayacak 1 Mart 2023 tarihinde kadar yapılabilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES 2 oturumu 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 4 Temmuz 2023 ve 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında kabul edilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES 3 oturumu 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 29 Eylül 2023 ve 9 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edilecek.

KPSS333

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ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

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