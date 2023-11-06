ALES 2024 TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 ALES NE ZAMAN? ÖSYM sınav takvimi yayımlandı!

ALES'in 2024 yılında ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Tezli yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişiler, 2024 ÖSYM sınav takvimini araştırıyor. ALES tarihi 2024 ÖSYM takvimi belli oldu. İşte 2024 ALES tarihi...

ALES 2024 NE ZAMAN?

ALES (1) tarihi 21.04.2024 olarak açıklandı.

ALES (2) 28.07.2024 tarihinde yapılacak.

ALES (3) ise 17.11.2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI!

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin merkezi olarak düzenlendiği sınavların 2024 yılında hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu.

YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak.

DGS 30 Haziran'da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

ALES NEDİR?

ALES, yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına lisans programında eğitim görmekte olan ya da mezun olmuş herkes katılabilir. ALES puanı açıklandıktan sonra ise geçerliliğini 3 yıl boyunca korumaktadır.

ALES sınavı üniversitelerde akademik personel (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı) olarak çalışmak isteyen kişilerin veya lisansüstü programa başvuracak kişilerin (yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin) girdiği sınavdır.







