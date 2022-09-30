ALES'e üniversitelerde yüksek lisans, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olmak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Başvuruların açılmasıyla beraber ALES/3 başvuru ücreti de araştırılmaya başlandı. ALES/3 başvuruları içi 10 Ekim'e kadar süre tanındı. Peki ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 başvuru ücreti hangi bankaya yatacak? İşte merak edilenler...

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı için ALES/3 sınav başvuruları 30 Eylül'de (bugün) başladı. Başvurular 10 Ekim'e kadar ÖSYM üzerinden alınacak.

ALES/3 başvuru ücreti 185,00 TL olarak belirlendi. Başvuru yapan adaylar en geç 11 Ekim tarihine kadar başvuru ücretini yatırabilir. Ücretin yatırılmaması durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Adaylar sınav ücreti ödemelerini aşağıda yer alan bankalardan birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinde e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile yapabilecekler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

ALES/3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuruları https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ev ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

2022 ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları 9 Aralıkta açıklanacak.

