ALES'e üniversitelerde yüksek lisans, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olmak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Başvuruların açılmasıyla beraber ALES/3 başvuru ücreti de araştırılmaya başlandı. ALES/3 başvuruları içi 10 Ekim'e kadar süre tanındı. Peki ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES/3 başvuru ücreti hangi bankaya yatacak? İşte merak edilenler...
2022 yılı için ALES/3 sınav başvuruları 30 Eylül'de (bugün) başladı. Başvurular 10 Ekim'e kadar ÖSYM üzerinden alınacak.
ALES/3 başvuru ücreti 185,00 TL olarak belirlendi. Başvuru yapan adaylar en geç 11 Ekim tarihine kadar başvuru ücretini yatırabilir. Ücretin yatırılmaması durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Adaylar sınav ücreti ödemelerini aşağıda yer alan bankalardan birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinde e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile yapabilecekler.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
ALES/3 başvuruları https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ev ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
2022 ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları 9 Aralıkta açıklanacak.
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