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ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru şartları...

04.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) tarihleri ve detaylar adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ALES başvuru işlemlerinin tarihleri ve başvuru ücreti belli oldu. Peki ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru şartları...

ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru şartları...

ALES başvuruları 30 Eylül itibarıyla başladı. Başvurular devam ediyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ALES hakkında gelecek adımların tarihlerini ilgililere duyurdu. Peki ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru şartları...

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES başvuruları 10 Ekim'e kadar sürecek. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti 185,00 TL olarak belirlendi.

ALES/3 ne zaman? ALES/3 sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru şartları...

ALES BAŞVURU ŞARTLARI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
• Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
• Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
• Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.
Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
sınav ALES
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