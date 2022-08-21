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ALES/3 ne zaman başlıyor? ALES kaç soru? Kaç dakika?

21.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleşti. ALES/2 sınavının kaç soru olduğu ve kaç dakika olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı ALES hakkında internet üzerinden araştırma yapılıyor. Bugünkü sınavın ardından gelecek olan ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 ne zaman başlıyor? ALES kaç soru? Kaç dakika?

Yılda 3 kere gerçekleşen ALES sınavının ilki ALES/1 17 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştı. ALES/2 21 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. ALES hakkında merak edilen birçok soru bulunuyor. Son kalan sınav olan ALES/3’ün ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

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2022 ALES/2, 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 150 dakika.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

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ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

ALES SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

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ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
ALES/3 sınav sonuçlarının 9 Aralık tarihinde açıklanması beklenmekte.

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