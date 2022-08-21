ALES/3 ne zaman başlıyor? ALES kaç soru? Kaç dakika?

Yılda 3 kere gerçekleşen ALES sınavının ilki ALES/1 17 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştı. ALES/2 21 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. ALES hakkında merak edilen birçok soru bulunuyor. Son kalan sınav olan ALES/3’ün ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

2022 ALES/2, 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 150 dakika.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

ALES SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

ALES/3 sınav sonuçlarının 9 Aralık tarihinde açıklanması beklenmekte.



