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ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek?

20.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu 20 Kasım itibarıyla gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES/3 oturumunun kaçta başlayacağı ve biteceğini araştırmaya başladı. Peki ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek?

ALES/3 için beklenen gün geldi. ALES/3 20 Kasım itibarıyla gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Sınavın soru ve cevap anahtarı, sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Peki ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

ALES/3 20 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak.

ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek?

Sınava giriş yapan adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Bu soruları cevaplamaları için ise 150 dakika süre verilecek. ALES/3 12.45'te sona erecek.

ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek?

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Senede 3 defa gerçekleştirilen ALES'in 3. oturumunun soru ve cevap anahtarının, sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.


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