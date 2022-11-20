ALES/3 için beklenen gün geldi. ALES/3 20 Kasım itibarıyla gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Sınavın soru ve cevap anahtarı, sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Peki ALES/3 saat kaçta başlayacak ve bitecek? 20 Kasım ALES/3 kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

ALES/3 20 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak.

Sınava giriş yapan adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Bu soruları cevaplamaları için ise 150 dakika süre verilecek. ALES/3 12.45'te sona erecek.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Senede 3 defa gerçekleştirilen ALES'in 3. oturumunun soru ve cevap anahtarının, sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.



