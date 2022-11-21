ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuç tarihi belli mi? İşte soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı!

ALES/3 oturumu, akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılımıyla geçtiğimiz gün tamamlandı. ALES/3 oturumunun tamamlanmasının ardından adayların gözleri sınav sonuç tarihine çevrildi. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı!

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES/3 sonuçları 9 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak. AİS ÖSYM adresine adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı erişime açıldı. ALES/3 soru ve cevaplarına ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24101/2022-ales3-sinavi-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-20112022.html' adresinden ulaşabilirsiniz.



