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ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

20.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için beklenen gün geldi. Senede üç defa gerçekleştirilen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumunun üçüncüsü ALES/3, 20 Kasım saat 10.15 itibarıyla başladı. Peki ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı!

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ALES/3 soru ve cevapları bekleniyor! ALES/3 oturumunun başvuruları 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında alındı. 20 Kasım 10.15 itibarıyla ALES/3 sınavı başladı. Sınavın başlamasıyla adayların gözleri, ALES/3 soru ve cevapların yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı!

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın ardından ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyurulması bekleniyor.

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavların soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın sona ermesinin ardından çok geçmeden duyuruldu. ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmının, ÖSYM tarafından yayınlanacağı öngörülüyor.

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI!

ALES/3 soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınavın sona ermesinin ardından soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor.

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES/3 saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. ALES/3 12.45'te sona erecek.

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.


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