ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

ALES/3 soru ve cevapları bekleniyor! ALES/3 oturumunun başvuruları 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında alındı. 20 Kasım 10.15 itibarıyla ALES/3 sınavı başladı. Sınavın başlamasıyla adayların gözleri, ALES/3 soru ve cevapların yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı!

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın ardından ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyurulması bekleniyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavların soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın sona ermesinin ardından çok geçmeden duyuruldu. ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmının, ÖSYM tarafından yayınlanacağı öngörülüyor.

ALES/3 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI!

ALES/3 soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınavın sona ermesinin ardından soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor.

ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES/3 saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek. ALES/3 12.45'te sona erecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.



