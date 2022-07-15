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ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2022! ALES geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM açıkladı!

15.07.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES geç başvuru tarihi ve sınav ücretinin ne kadar olduğu yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi konuya ilişkin olarak arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2022! ALES geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM açıkladı!

ALES geç başvuru tarihi ve ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için açıklamada bulunulmuştu. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Sınava ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 20222?

ALES/2 geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı.

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 Salı günü olarak duyuruldu.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir.

ALES sınav ücreti 185 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek.

Geç başvuru ücreti açıklanan gün içerisinde ödenmeli. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALES NE ZAMAN?

ALES 21 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

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