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ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM giriş 2022 ALES/3 başvuru ekranı!

18.10.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES geç başvuru ücreti, 18 Ekim 2022 Salı günü saat 23.59'da sona erecek olan başvurular sebebiyle merak konusu oldu. 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona eren başvuru sürecini kaçıranlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranından bugün işlemlerini gerçekleştirecek. Bilindiği üzere yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin girdiği bu sınavın ücreti 185,00 TL olarak belirlenmişti. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM 2022 ALES/3 başvuru ekranı...

ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM giriş 2022 ALES/3 başvuru ekranı!

ALES geç başvuru süreci 18 Ekim 2022 Salı günü birçok kişi internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi web sitesi üzerinden alınan başvurular için sınav ücreti aynı gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM 2022 ALES/3 başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES 3 sınav ücreti 185,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için başvuru süreci 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona erdi.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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