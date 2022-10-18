ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM giriş 2022 ALES/3 başvuru ekranı!

ALES geç başvuru süreci 18 Ekim 2022 Salı günü birçok kişi internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi web sitesi üzerinden alınan başvurular için sınav ücreti aynı gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM 2022 ALES/3 başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES 3 sınav ücreti 185,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES/3 sınavı için başvuru süreci 30 Eylül'de başlayıp 10 Ekim'de sona erdi.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak.

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

