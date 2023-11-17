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ALES ne zaman başlayacak ve bitecek? 2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

17.11.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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ALES/3 sınavı için geri sayım devam ederken adaylar sınav hakkındaki araştırmalarına hız kazandırdı. ÖSYM tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans eğitimi alma hayali kuran üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. Hafta sonu gerçekleşecek sınavın saati ve sonuçların açıklanacağı tarih de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, ALES ne zaman başlayacak ve bitecek? 2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ALES/3 sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar. Peki, ALES/3 ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

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ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

optik form

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.


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