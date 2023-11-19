ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 sınavı saat kaçta, kaç soru ve kaç dakika?

ALES/3 sınavına dair detaylı bilgiler sınav gününün gelmesiyle beraber araştırılmaya başladı. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar. Peki, ALES sınavı ne kadar sürecek, kaç soru yer alacak?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES sınavı bugün (19 Kasım 2023 Pazar) saat 10:15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. Sınav 2,5 saat sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.







