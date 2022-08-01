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ALES ne zaman? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihi

01.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, yüksek lisans yapmak isteyen binlerce üniversite mezunu kişi tarafından gündemde yer alıyor. 24 Haziran'da sona eren ALES/2 başvurularının ardından şimdi de sınavın yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES/2 sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES ne zaman? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihi.

ALES ne zaman? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihi

Her yıl 3 kez gerçekleşen ALES sınavlarının ikincisi için araştırmalar sürmeye devam ediyor. ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 24 Haziran'da sona eren ALES/2 başvurularının ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, ALES ne zaman? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihi.

2022 ALES/2 NE ZAMAN?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ALES/1 sınavının ikincisi ağustos ayında ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. ALES/2 sonuçları ise 9 Eylül'de belli olacak.

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ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

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ALES GEÇ BAŞVÜRÜ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ALES/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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