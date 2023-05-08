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ALES SONUÇLARI 2023: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimi ve ALES/1 sonuç sorgulama ekranı!

08.05.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sonuc.osym.gov.tr ile ALES sınav sonuçları ekranı...

ALES SONUÇLARI 2023: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimi ve ALES/1 sonuç sorgulama ekranı!

ALES sınav sonuçları sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ALES sınav sonuçları; T.C. Kimlik/Y.U. numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek. İşte, ALES sınav sonuçları tarihi ve Sonuc.osym.gov.tr ekranı...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları adaylar tarafından ÖSYM'nin web sitesi ya da mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 1

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

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