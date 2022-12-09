ALES sonuçları AÇIKLANDI MI? ALES 3 SINAV SONUCU SORGULAMA ekranı! Heyecanla bekleniyor

ALES sonuçları 2022 heyecanı devam ediyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen 2022-ALES/3 sınav sonuçları için beklenen tarih geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 20 Kasım Pazar günü düzenlenen ALES sonuçlarının bugün erişime açılması planlanıyor. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ALES/3 sınav sonuçları bugün açıklanacak. Ancak ALES sonuçları henüz açıklanmadı.
ALES sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.
Adaylara internet üzerinden bildirilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca posta veya mail yoluyla sonuçlar, adaylara bildirilmeyecek.
Ales sınavından alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.