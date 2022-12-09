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ALES sonuçları AÇIKLANDI MI? ALES 3 SINAV SONUCU SORGULAMA ekranı! Heyecanla bekleniyor

09.12.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği ALES 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmişti. Bu tarihten itibaren gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, ALES sonuçları AÇIKLANDI MI? ALES 3 SINAV SONUCU SORGULAMA nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

ALES sonuçları AÇIKLANDI MI? ALES 3 SINAV SONUCU SORGULAMA ekranı! Heyecanla bekleniyor

ALES sonuçları 2022 heyecanı devam ediyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen 2022-ALES/3 sınav sonuçları için beklenen tarih geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 20 Kasım Pazar günü düzenlenen ALES sonuçlarının bugün erişime açılması planlanıyor. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ALES/3 sınav sonuçları bugün açıklanacak. Ancak ALES sonuçları henüz açıklanmadı.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

ALES 1

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylara internet üzerinden bildirilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca posta veya mail yoluyla sonuçlar, adaylara bildirilmeyecek.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ales sınavından alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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