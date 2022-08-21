ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES/2 soruları ve cevap anahtarı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikinci oturumu olan ALES/2 bugün yapıldı. Adaylar zorlu geçen sınavın ardından cevaplarını kontrol etmek adına internet üzerinden soru kitapçığını ve cevaplarını araştırmaya başladı. ÖSYM kendi sitesi üzerinden ALES/2 soru kitapçığı ve cevaplarını yayınladı.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

ALES/2’nin soru kitapçığına ve cevapların %10’una ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ALES-2/ales_2022_internet_kitapcigi.pdf



