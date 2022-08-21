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ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES/2 soruları ve cevap anahtarı

21.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ağustos 2022 tarihin girilen ALES sınavından sonra soru kitapçığı ve cevaplarının yayınlanması merakla bekleniyordu. Sınava giren adaylar kitapçığın ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. ÖSYM, ALES soru kitapçığı ve cevaplarını yayımladı.

ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES/2 soruları ve cevap anahtarı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikinci oturumu olan ALES/2 bugün yapıldı. Adaylar zorlu geçen sınavın ardından cevaplarını kontrol etmek adına internet üzerinden soru kitapçığını ve cevaplarını araştırmaya başladı. ÖSYM kendi sitesi üzerinden ALES/2 soru kitapçığı ve cevaplarını yayınladı.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

ALES/2’nin soru kitapçığına ve cevapların %10’una ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ALES-2/ales_2022_internet_kitapcigi.pdf

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM soru kitapçığı ALES ales 2 cevaplar
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