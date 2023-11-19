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ALES SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

19.11.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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ALES soru ve cevaplarına dair duyurular yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans eğitimi alma hayali kuran üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. Bugün gerçekleşen sınavın soruları ve cevap anahtarı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, ALES soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı yayınlandı mı?

ALES/3 sınavına dair detaylı bilgiler sınav gününün gelmesiyle beraber araştırılmaya başladı. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar. Peki, ALES sınavı ne kadar sürecek, kaç soru yer alacak?

ALES/3 SINAVI GERÇEKLEŞTİ!

ALES sınavı bugün (19 Kasım 2023 Pazar) saat 10:15'te başladı ve 12.45'te sona erdi. Sınav 2,5 saat sürdü. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulandı. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istendi.

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ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

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ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı. Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Günün Önemli Manşetleri


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