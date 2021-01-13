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Alev Alev 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de İskender'den Rüya'yı şoke eden sözler: Çiçek ölmedi

13.01.2021 02:37 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 10. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Rüya ve İskender'in karşı karşıya geldiği sahnede İskender, Çiçek'in ölmediğini söyleyerek Rüya'yı şoke ediyor. Rüya'nın ise duyduğu sarsıcı gerçekten sonra ne yapacağı merakla bekleniyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte Alev Alev 10. bölüm fragmanı ve konusu.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 10. yeni bölümüyle 14 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Alev Alev 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi'nin boşanma kararı Cemre'yi şoke ediyor! Alev Alev 9. son bölümde neler oldu?Alev Alev 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi'nin boşanma kararı Cemre'yi şoke ediyor! Alev Alev 9. son bölümde neler oldu?

ALEV ALEV'İN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek'in yaşadığını öğrenen Ali, büyük bir yıkım yaşadı ve Çiçek'ten uzaklaşarak yalnız kalmak istedi.

Alev Alev (3)

Çiçek ise onu bulmayı başardı ve Ali ile yüzleşti. İçinden geçen her şeyi Ali'ye söyledikten sonra ikili duygusal anlar yaşarken Ali, yeniden Çiçek'in elinden tuttu. Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma ya da eve dönme seçeneklerini kabul etmeyerek kaçmayı seçti.

Alev Alev (2)
Çelebi, istediğine ulaşamadı ancak Cemre'nin peşini bırakmadı ve onu aramaya devam etti. Çiçek ile Ali'nin yüzleşmesinin ardından Tomris, yaptığı anlaşmayı dile getirirken, Ali de yangının kaza olmadığını öğrendi. Aynı zamanda Tomris'in Ozan'ı aradığını duyan Ali, onu mahalleye götürdü.

Cemre ile bir araya gelen Tomris, Cemre'nin yaşadıklarını ve uğradığı şiddeti öğrendi. Duyduklarından sonra Çelebi'nin yıllar önce de aynı şiddeti başkasına uyguladığından şüphelenen Tomris, hastanede kayıtlara baktı ve aradığı kadını buldu.

Alev Alev (4)

Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer ise Çelebi'ye karşı bir umut ışığı olan bu kadını bulmak için harekete geçti ve finalde Çelebi'nin yaraladığı Esin Ece'ye ulaşmayı başardılar. Onları gören Adnan ise hemen Çelebi'ye haber verdi. Esin'e ulaşan ve onunla konuşmaya çalışan Cemre, kadının felçli halini görünce dehşete düşerken, kendi yaşadıklarını da anlattı.

Alev Alev (1)

Kadından konuşmasını isteyen Cemre, şahitliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Esin ise Cemre'ye 'çöpe atılan bebek' olayını söyleyerek Çelebi'yi tehdit edebileceği büyük bir koz verdi. O anlarda polislerin gelmesiyle Cemre, Çelebi'nin evine götürülürken, ikilinin karşı karşıya geldiği dakikalarda Çelebi büyük bir şok yaşadı. Cemre, Esin'in kendisine bahsettiği bebek olayıyla Çelebi'yi tehdit etti. Finalde Çelebi'ye karşı güç kazanan Cemre rahat bir şeklide evden çıkarken, bahsedilen bebek olayıyla ilgili akıllarda da soru işaretleri oluştu.
Alev Alev (1)

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