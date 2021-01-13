Alev Alev 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de İskender'den Rüya'yı şoke eden sözler: Çiçek ölmedi

Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

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Çiçek'in yaşadığını öğrenen Ali, büyük bir yıkım yaşadı ve Çiçek'ten uzaklaşarak yalnız kalmak istedi.

Çiçek ise onu bulmayı başardı ve Ali ile yüzleşti. İçinden geçen her şeyi Ali'ye söyledikten sonra ikili duygusal anlar yaşarken Ali, yeniden Çiçek'in elinden tuttu. Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma ya da eve dönme seçeneklerini kabul etmeyerek kaçmayı seçti.



Çelebi, istediğine ulaşamadı ancak Cemre'nin peşini bırakmadı ve onu aramaya devam etti. Çiçek ile Ali'nin yüzleşmesinin ardından Tomris, yaptığı anlaşmayı dile getirirken, Ali de yangının kaza olmadığını öğrendi. Aynı zamanda Tomris'in Ozan'ı aradığını duyan Ali, onu mahalleye götürdü.

Cemre ile bir araya gelen Tomris, Cemre'nin yaşadıklarını ve uğradığı şiddeti öğrendi. Duyduklarından sonra Çelebi'nin yıllar önce de aynı şiddeti başkasına uyguladığından şüphelenen Tomris, hastanede kayıtlara baktı ve aradığı kadını buldu.

Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer ise Çelebi'ye karşı bir umut ışığı olan bu kadını bulmak için harekete geçti ve finalde Çelebi'nin yaraladığı Esin Ece'ye ulaşmayı başardılar. Onları gören Adnan ise hemen Çelebi'ye haber verdi. Esin'e ulaşan ve onunla konuşmaya çalışan Cemre, kadının felçli halini görünce dehşete düşerken, kendi yaşadıklarını da anlattı.