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  4. Alev Alev 19. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Çiçek ve Ali arasında büyük gerginlik

Alev Alev 19. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Çiçek ve Ali arasında büyük gerginlik

17.03.2021 22:26 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 19. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çiçek ile Ali'nin tartıştığı anların ekrana geldiği sahnede tansiyon giderek yükseliyor. Ali, Çiçek'e beraber gitmeleri için elini uzatırken, bir kez daha Atlas ile kendisi arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Çiçek'in vereceği yanıt ise büyük bir merak konusu oluyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte Alev Alev 19. bölüm özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 19. yeni bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar.

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Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

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Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir.

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Çelebi'ye karşı dışardan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.
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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Demet Evgar
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