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  4. Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan ölüyor mu? Alev Alev yeni bölüm ne zaman?

Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan ölüyor mu? Alev Alev yeni bölüm ne zaman?

13.05.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Alev dizisinin 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ozan'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiği fragman Çelebi'nin kaçması dikkat çekiyor. Çiçek ve Hanım'ın yaşadığı büyük şokun sebebi merak uyandırırken Ömer, Çelebi'yi öldürmek için harekete geçiyor. Hastanede yaşanan korku dolu anlar "Ozan ölecek mi?" sorusunu akıllara getirirken, Ömer'in eline silah alması gerilimi giderek artırıyor. Ekrana ara veren Alev Alev'in yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak.

Alev Alev 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan ölüyor mu? Alev Alev yeni bölüm ne zaman?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 27. yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

Alev Alev (4)

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İntikam için geri dönen Çelebi, herkesin hayatını bir anda kabusa çevirdi. Çelebi'nin hayatta olma ihtimali Cemre'ye büyük bir korku yaşatırken Ozan ile Ömer, yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkarmak için bir plan yaptı ve Cemre'yi İstanbul'u terk ediyor gibi göstererek Çelebi'nin ortaya çıkmasını beklemeye başladılar.

Alev Alev (1)

Ozan ve Ömer'in tuzağına düşen Çelebi, Güneş ve Cemre'nin gideceğini duyunca kılık değiştirerek hızla otogara doğru yola çıktı. Çöpçü kılığında polisleri atlatmayı başaran Çelebi, otogarda bir otobüsün bagajına gizleneceği sırada Ozan tarafından yakalandı. Karşı karşıya geldikleri anlarda gerilim doruklara ulaşırken Çelebi, Ozan'ı vurdu. İzleyenleri de şoke eden bu olayın ardından "Ozan, yaşayacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Alev Alev (3)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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