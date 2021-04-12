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Alev Alev dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'nin yeni planı!

12.04.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 23. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. İskender'in itirafıyla Çiçek'in büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda Ömer ile Zeyno arasında geçen konuşma dikkat çekiyor. Çelebi'nin, babasının katilinin cezasını bulması için Rüya'ya yardım edeceğini söylemesi, akıllara "Çelebi'nin yeni planı ne?" sorusunu getiriyor. Bülent'in ölümü yüzünden gergin olan Çiçek ise polislerin eve gelişiyle şoke oluyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 23. yeni bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İskender, Çiçek'i kurtarabilmek için Bülent'e saldırdı ve bunun sonucunda da Bülent hayatını kaybetti. Cemre ve dostlarının çabaları sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Çelebi ise gözaltına alındı. Çelebi, içine düştüğü durumdan kendini kurtarabilmek için bir çıkış planı tasarlayarak tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atmak istedi ancak finalde büyük bir yenilgi aldı. Aynı anda hem tarihi eser kaçakçılığı hem de velayet davası olan Çelebi, mahkemede iki büyük darbe yedi. Cemre, Çelebi'nin geçmişte şiddet uyguladığı Esin Ece'yi davada tanık olması için çağırdı ve bu tanıklık sayesinde Cemre, hem Çelebi'den boşandı hem de kızı Güneş'in velayetini kazandı. Diğer davada ise ortağı Dursun Yaman'ın her şeyi itiraf etmesi sonucu Çelebi için tüm çıkış yolları kapandı. Mahkemeden tutuklama kararı çıkması üzerine Çelebi, cezaevine doğru yola çıkarken Cemre de kızıyla ve dostlarıyla beraber hayalini kurduğu yeni hayatına başladı.
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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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