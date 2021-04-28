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Alev Alev dizisi 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rüya ve Ömer evleniyor!

28.04.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 25. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Rüya ile Ömer'in aşklarının en özel anını yaşadıkları tanıtımda sevilen çiftin düğünü büyük bir heyecanla bekleniyor. Ozan'ın tehlike altında olmasını istemeyen Cemre'nin yaşadığı korku ikili arasında gerilimin yükselmesine sebep olurken, Hülya'nın dikkat çeken sözleri akıllara "Çelebi yaşıyor mu?" sorusunu getiriyor. İşte Alev Alev yeni bölüm özeti ve fragmanı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 25. yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (2)

ALEV ALEV'İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır.

Alev Alev (5)

Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır.

Alev Alev (3)

Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.

Alev Alev (4)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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