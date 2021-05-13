Alev Alev dizisi bu hafta neden yok, final mi yaptı? Alev Alev’in yeni bölümü ne zaman?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev’de heyecan zirveye tırmanırken, bu hafta yeni bölümünün ekranlarda olmaması dizinin hayranlarını üzdü. Alev Alev’de bir yandan final heyecanı sürerken, yeni bölümün de ne zaman olacağı merak konusu oldu.
Demet Evgar, Zuhal Olcay, Ö/Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz gibi güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren Alev Alev dizisi bu hafta Show TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümü Ramazan bayramı nedeniyle bu hafta izleyicisiyle buluşmayacak.
Bilindiği üzere Alev Alev’in final bölümüne son iki hafta kaldı. Dizinin erken final yapması gibi bir durum söz konusu değilken, heyecan dolu çekimler devam ediyor.
Bu hafta 27. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Alev Alev dizisinin bir haftalık bir aranın ardından 20 Mayıs Perşembe akşamı her zamanki saatinde yayında olması bekleniyor.
Ozan’ın ölmediğini görünce geri dönen Çelebi, gizlice eve girip silah ve para alır. Diğer yandan Çiçek, İskender’e abisinin ölmemiş olabileceğini açılar. Annesinin rahat tavırlarından şaşkına dönen İskender, annesine abisinin gerçekten ölüp ölmediğini sorar. Ancak Hülya, o tekneyi vakıf için kiraladığını söyleyip konuyu geçiştirme yoluna gider.
Güneş’i okulun önünde gören Çelebi, kızına seslenir. Babasının sesini tanıyan Güneş, annesine babasını gördüğünü söyler. Cemre, hemen Ömer ile Ozan’ı çağırır ve Çelebi’nin yaşadığını söyler. Ömer ile Ozan, Cemre’nin evinin önünde nöbet tutarken, Çelebi de kızını kaçırmak için fırsat kollamaya başlar.
Benzinle Uzun’un evini yakan Çelebi, herkes oraya toplanınca Cemre’nin evine girmeye çalışır. Çelebi’nin gitmekten vazgeçtiğini anlayan Hülya, adamlarına oğlunu bulup getirmeleri emrini verir. Uzun, yangından yara almadan kurtulur. Diğer taraftan tam Cemre’nin evine girmek üzere olan Çelebi annesinin adamları tarafından bayıltıp götürülür.
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