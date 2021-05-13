Alev Alev dizisi bu hafta neden yok, final mi yaptı? Alev Alev’in yeni bölümü ne zaman?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev’de heyecan zirveye tırmanırken, bu hafta yeni bölümünün ekranlarda olmaması dizinin hayranlarını üzdü. Alev Alev’de bir yandan final heyecanı sürerken, yeni bölümün de ne zaman olacağı merak konusu oldu.

ALEV ALEV DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Demet Evgar, Zuhal Olcay, Ö/Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz gibi güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren Alev Alev dizisi bu hafta Show TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümü Ramazan bayramı nedeniyle bu hafta izleyicisiyle buluşmayacak.

Bilindiği üzere Alev Alev’in final bölümüne son iki hafta kaldı. Dizinin erken final yapması gibi bir durum söz konusu değilken, heyecan dolu çekimler devam ediyor.

ALEV ALEV DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta 27. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Alev Alev dizisinin bir haftalık bir aranın ardından 20 Mayıs Perşembe akşamı her zamanki saatinde yayında olması bekleniyor.

ALEV ALEV DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ozan’ın ölmediğini görünce geri dönen Çelebi, gizlice eve girip silah ve para alır. Diğer yandan Çiçek, İskender’e abisinin ölmemiş olabileceğini açılar. Annesinin rahat tavırlarından şaşkına dönen İskender, annesine abisinin gerçekten ölüp ölmediğini sorar. Ancak Hülya, o tekneyi vakıf için kiraladığını söyleyip konuyu geçiştirme yoluna gider.