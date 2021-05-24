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  4. Alev Alev dizisi ekrana böyle veda ediyor! Alev Alev 28. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Alev Alev dizisi ekrana böyle veda ediyor! Alev Alev 28. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

24.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Alev Alev'in 28. ve final bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Alev Alev dizisinin final bölümünde Cemre ile Ozan evlenirken Rüya ile Ömer çifti bebek sevinci yaşıyor. Peki Alev Alev final bölümünde neler olacak?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yapacak.

Alev Alev'in final bölüm fragmanı da yayınlandı. İskender'in göz altına alındığı sahnelerin dikkat çektiği tanıtımda, Çiçek'in İskender'i bağışladığını aynı zamanda da onu sevdiğini itiraf etmesi Rüya'da büyük şaşkınlığa sebep oluyor. Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Cemre ve Ozan'ın yaşadığı şaşkınlığın sebebi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

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ALEV ALEV FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır.

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Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir.

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Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir.

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Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in final bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Alev Alev dizisi Demet Evgar Hazar Ergüçlü
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