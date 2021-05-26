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Alev Alev neden final yapıyor? İşte sevilen dizinin final bölümü!

26.05.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev 28. bölümüyle birlikte final kararı aldı. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin merakla beklenen final bölümü yayınlandı. İlk yayınlandığında reytinglerde üst sıraları zorlayan dizi, 28. bölümünün ardından final yapacak.

Alev Alev neden final yapıyor? İşte sevilen dizinin final bölümü!

28 bölüm süren dizi büyük beklentilerle başlasa da beklediği reytinglerde üst sıraları zorlayamayınca final kararı aldı. Alev Alev’in final bölümünde ise Cemre ile Ozan’ın nikâh masasına oturması, dizinin sevenlerini mutlu etti.

ALEV ALEV NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk bölümünün ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alev Alev dizisi, reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca final kararı aldı.

Yaptıklarının bedelini ödemek için hapse düşen Çelebi’nin ardından Cemre ile Ozan sonunda muratlarına eriyor. Alev Alev’in final bölümünde Cemre ile Ozan nikâh masasına oturarak yeni ve mutlu hayatları için büyük adım atıyor.

RÜYA İLE ÖMER’İN BEBEĞİ OLUYOR

Alev Alev dizisinin final bölümünde Ozan ile Cemre’nin evlenmesinin ardından bir güzel haber de Rüya ile Ömer’den geliyor. Rüya hamile olduğunu söyleyerek, başta Ömer olmak üzere herkesi sevince boğuyor.

Alev Alev neden final yapıyor? İşte sevilen dizinin final bölümüü

ALEV ALEV DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alev Alev dizisinin final bölümünde Çelebi, Ömer'in yakalaması ile yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemek için hapse düşüyor. Ozan ile Cemre evleniyor. Rüya ile Ömer’in de bebeği oluyor. Böyle güzel haberlerin ardından Hanım’ın kocasının hapisten çıkması ise herkesi büyük bir paniğe sokuyor. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştiriyor. Çiçek, aşkını itiraf eden İskender’e karşılık vermesine rağmen cezasını bulması için polise şikâyette bulunuyor. Alev Alev dizisi 28. bölümünün ardından ekranlara veda ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi
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