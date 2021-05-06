Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle | Çelebi Ozan'ı öldürüyor mu? Cemre korkunç manzarayla karşılaşıyor!

Her Perşembe saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Alev Alev, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşmüştü. Peki Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI (26. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ (25. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin 25. bölümünde Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düştü. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri tüm herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklifin ardından, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılacaktır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin sonrasında, Yedikule Mahallesi'nin çehresi bütünüyle değişmeye başlar.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ (26. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm önizlemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM 2. ÖNİZLEMESİ (26. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm 2. önizlemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.