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Alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 23:03 | Son Güncelleme

Bilecik'te bir yangında alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.

Olay; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi. Yangına bir anne köpek, 2 yavrusu ile yakalanırken, bir yavrusunu ağzında taşıyarak alevlerden uzaklaştırdı. Diğer yavrusu da yangında yaşanan göçük altında kalırken, bu yavruyu da belediye çalışanları kurtararak, annesinin yanına götürdü.

Öte yandan yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve 2 su tankeriyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik yangın köpek

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