Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç'u kutladı.
Brezilyalı eski futbolcu, Instagram hesabından Ali Koç'un kafasını öptüğü fotoğrafı paylaşırken ''Sn Ali Koç Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim.'' notunu düştü.
Alex'in paylaşımının ardından kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarları fotoğrafın altına çok sayıda yorum yazdı.
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