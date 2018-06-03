SPOR

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza, başkanlığa seçilen Ali Koç için bir mesaj yayımladı.

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç'u kutladı.

Brezilyalı eski futbolcu, Instagram hesabından Ali Koç'un kafasını öptüğü fotoğrafı paylaşırken ''Sn Ali Koç Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim.'' notunu düştü.

Alex'in paylaşımının ardından kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarları fotoğrafın altına çok sayıda yorum yazdı.

Deyna87XcAAzIhE

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Ali Koç mazbatasını 5 Haziran Salı günü alacak!Ali Koç mazbatasını 5 Haziran Salı günü alacak!
Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç alex de souza

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Fikret Orman'dan Talisca için olay sözler!

Fikret Orman'dan Talisca için olay sözler!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Ali Koç mazbatasını 5 Haziran Salı günü alacak!

Ali Koç mazbatasını 5 Haziran Salı günü alacak!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u tebrik etti

Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve TFF'den Ali Koç'a tebrik!

Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve TFF'den Ali Koç'a tebrik!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.