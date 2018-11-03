Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Maç sonu yaşanan kavganın damga vurduğu derbi sonrası Fenerbahçeli Jailson'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerin skoru 2-2'ye getirdiği golü kaydeden Brezilyalı futbolcu maçta yaşadığı gol sevincini 'sus' emojisiyle yayınladı.
Jailson'un bu paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'dan yorum geldi. Vatandaşını attığı gol için tebrik eden Alex, Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olacağının altını çizdi. Jailson derbinin son düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte Belhanda'ya tokat atmıştı.
23 yaşındaki futbolcu bu sebeple VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görmüştü. Alex Jailson'un paylaşımının altına "Bu derbide attığın golle kendini unutulmazlar arasına yazdırdın. Tebrik ederim, çalışmaya devam et" yorumunu yaptı. (HÜRRİYET)
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