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Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

Galatasaray karşısında attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren ve maç sonu yaşanan olaylarda baş rolde olan Jailson sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Maç sonu yaşanan kavganın damga vurduğu derbi sonrası Fenerbahçeli Jailson'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerin skoru 2-2'ye getirdiği golü kaydeden Brezilyalı futbolcu maçta yaşadığı gol sevincini 'sus' emojisiyle yayınladı.

Jailson'un bu paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'dan yorum geldi. Vatandaşını attığı gol için tebrik eden Alex, Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olacağının altını çizdi. Jailson derbinin son düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte Belhanda'ya tokat atmıştı.

23 yaşındaki futbolcu bu sebeple VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görmüştü. Alex Jailson'un paylaşımının altına "Bu derbide attığın golle kendini unutulmazlar arasına yazdırdın. Tebrik ederim, çalışmaya devam et" yorumunu yaptı. (HÜRRİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Jailson alex de souza Spor Toto Süper Lig

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