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  4. Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri kötü başladı! Brezilya Serie B takımı Avai'den gönderildi

Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri kötü başladı! Brezilya Serie B takımı Avai'den gönderildi

04.05.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Serie B takımlarından Avai'yi çalıştıran Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza alınan kötü sonuçlar sonrası takımdan gönderildi. İşte detaylar...

Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri kötü başladı! Brezilya Serie B takımı Avai'den gönderildi

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza a takım düzeyinde ilk kez çalıştığı Brezilya B Takımı Avai'den aldığı kötü sonuçların ardından gönderildi.

5 AY SÜRDÜ

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Sao Paulo U20 takımında 1.5 sene çalışan ve ardından Brezilya Serie B takımı Avai FC ile anlaşan Alex de Souza, 1 Ocak 2023'te başladığı görevinden 5 ayda ayrıldı.

Avai'den yapılan açıklamada, "Avai Futbol Kulübü, Alex de Souza'nın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını bildirir. Bu karar, karşılıklı anlaşma sonucu verilmiştir. Alex ile birlikte yardımcıları Oliveira ve Cavalcanti de kulüpten ayrılmıştır. Kulüp olarak Alex'e yeni maceralarında başarılar diliyoruz." denildi.

18 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET

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Alex, Avai ile çıktığı 18 maçta 6 kez kazandı ve 9 kez yenildi. Brezilya Serie B'nin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Alex, 4 maçta 3 puan alarak 20 takımlı ligde 16. sıraya indi.

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