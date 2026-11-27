Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile Stamford Bridge'de oynadığı maç öncesinde gerçekleştirilen seremoni, Mason Greenwood'un yanında çocuk bulunmaması nedeniyle gündem olmuştu. A Spor'un haberine göre UEFA, yaşanan durumun organizasyon kaynaklı bir hata olduğunu belirterek Fenerbahçe'den özür diledi.

SEREMONİDEKİ AKSAKLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesinde iki takımın futbolcuları seremoni için sahaya çıkarken oyunculara eşlik eden çocuklar da yerlerini aldı. Ancak Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood'un yanında herhangi bir çocuğun bulunmaması dikkat çekti. Yaşanan aksaklığın, seremoni alanındaki koridorun dar olması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

VEDAT MURIQI'YE DUYARLI DAVRANIŞI İÇİN TEŞEKKÜR

Koridorun dar olması sebebiyle Greenwood'a eşlik etmesi planlanan çocuk futbolcuya yetişemedi ve boşta kaldı. Bu sırada Vedat Muriqi'nin çocuğu yanına alarak seremonide yer vermesi üzerine UEFA'nın Kosovalı futbolcuya duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

UEFA HATASINI KABUL ETTİ

A Spor'un aktardığı bilgilere göre UEFA, organizasyondaki aksaklık nedeniyle Fenerbahçe'ye özür diledi. Böylece maç öncesinde gündem olan görüntülerin, Greenwood'a yönelik özel bir uygulamadan değil, organizasyon sırasında yaşanan bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.