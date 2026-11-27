Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukraynalı köşe yazarı Valeriy Vasilenko'nun hedefi oldu. Deneyimli yazar, genç teknik adamın futbolculuk kariyerinden gelen ünü kullandığını öne sürerek çarpıcı ifadeler kullandı.

ARDA TURAN'A 'FATİH TERİM' GÖNDERMESİ

Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini almasının ardından Ukraynalı gazeteci Valeriy Vasilenko, takımın performansını ve Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü değerlendirdi. Turan'ın henüz beklenen seviyeye ulaşamadığını savunan yazar, Türk teknik adamı Fatih Terim ve Diego Simeone ile kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok açık konuşmak gerekirse, Arda Turan'ı hiçbir zaman bırakın "yeni Diego Simeone"yi, "yeni Fatih Terim" olarak bile görmedim. Bu arkadaşın futbolculuk soyadı fazla parlatılmış durumda ve şimdi de işte bu sayede, o oyunculuk soyadı sayesinde kendine bir teknik adamlık ismi edinmeye çalışıyor."

'ZORYA'YI YA DA LIVYI BEREH'İ YENEMEYECEKLERSE...'

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ın ligde de istikrarlı bir görüntü sergileyemediğini belirten Vasilenko, kulübün transfer politikasını da eleştirdi. Ukraynalı yazar, takımın mevcut performansını sorgulayarak şu sözleri sarf etti:

"Zaten Zorya'yı ya da Livyi Bereh'i yenemeyeceklerse —Polissya'yı saymıyorum bile—, sıradaki Brezilyalı harika çocuklara on beşer milyon ödemenin ne anlamı var ki?"

Vasilenko, Arda Turan'ın kişiliğine yönelik olumlu düşüncelerinin bulunduğunu da belirterek eleştirilerinin teknik direktörlük performansına yönelik olduğunu vurguladı.

"Arda Turan bir insan, bir kişilik olarak bana çok sempatik geliyor. Hatta geçmişteki o yankı uyandıran taşkınlıklarını bile istenirse gençliğine ya da mizacına yorabiliriz. Ülkemize verdiği destek çok samimi ve içten. Bana kalırsa mevcut kulüp patronunun tavrından katbekat daha samimi."

SHAKHTAR'IN HÜCUM PERFORMANSINI ELEŞTİRDİ

Geçen sezon fiziksel yetersizlikler nedeniyle eleştirilen Shakhtar'ın bu sezon kondisyon anlamında ilerleme kaydettiğini kabul eden Vasilenko, buna karşın takımın hücum organizasyonlarında sorun yaşadığını savundu. Özellikle Brezilyalı futbolcuların hücumdaki üretkenliğinin beklentilerin altında kaldığını ifade eden yazar, teknik ekibin bu problemi çözemediğini ileri sürdü.

'BELKİ DE TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIYOR!'

Arda Turan'ın son üç Şampiyonlar Ligi maçında takımına yeterli katkıyı sağlayamadığını öne süren Vasilenko, teknik direktörün açıklamalarını da eleştirdi. Türk çalıştırıcının yalnızca takımın potansiyeline ve mağlubiyetleri hak etmediklerine vurgu yaptığını belirten yazar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Peki bu figür son üç maçta ne yapıyor? Yalnızca "mağlubiyeti hak etmedik", "henüz yolun başındayız" ve "potansiyelimiz var" tespitini yapmakla yetiniyor."

Vasilenko, Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki gelişimiyle ilgili ciddi soru işaretleri taşıdığını dile getirirken Türkiye Milli Takımı ihtimalini de gündeme getirdi:

"Ve artık onun teknik direktörlük potansiyeline, çalışma yöntemlerine dair bende ciddi kaygılar oluşuyor. Belki de elinden gelmiyordur? Belki bir yabancı için böylesine uç koşullardaki gerçekliğimizde basitçe dağılmıştır? Belki de bu kadar basit bir yolla, Türkiye Millî Takımı'na kaçmaya çalışıyor?"

Yazısının son bölümünde Arda Turan'ın futbolculuk dönemindeki başarısıyla teknik direktörlük performansını karşılaştıran Ukraynalı gazeteci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında tam ve kesin yanıtı bilmiyorum. Ama çoğu zaman zor soruların neredeyse tüm yanıtları yüzeyde durduğuna göre, teknik direktör Arda Turan'ın seviyesinin oyuncu Arda Turan'ın seviyesinin oldukça altında kaldığını kabul etmek zorunda kalıyorum."